Jimena Barón conmovió al contar qué le pide Momo Osvaldo antes de irse a dormir: "Todo lo que él quiera"

En medio de su alegría por su ascendente carrera como cantante, Jimena Barón enterneció a sus seguidoras de Instagram al revelar un detalle súper tierno de su vida en familia con su hijo, Momo.

La artista contó qué le pide el adolescente cada noche antes de irse a dormir. Para eso, compartió una foto de Momo dormido mientras a ella se la ve acostada a su lado, sosteniéndole la mano con delicadeza.

"Él me pide que me quede hasta que se duerma y yo me quedaré todo lo que él quiera". G-plus

"Él me pide que me quede hasta que se duerma y yo me quedaré todo lo que él quiera", expresó Jimena, muy tierna, junto a un montón de emojis de corazones en referencia al inmenso amor que siente por su hijo.

JIMENA BARÓN HABLÓ DEL PERSONAJE QUE SE CREÓ TRAS LA DECEPCIÓN CON DANIEL OSVALDO

Antes de que Matías Palleiro llegara a la vida de Jimena Barón, la artista no solo compuso La Cobra, canción simboliza su renacer, fuerte y empoderada. También asumió que muchas veces creyó ser ese personaje para no volver a sufrir un desengaño amoroso, como el que tuvo con el papá de Momo, hasta que conoció a Matías.

"Después viene el momento de La Cobra, en el que digo 'yo soy bárbara, gano un montón de guita, puedo sola con el pibe. Puedo estar con el pibe que quiero'. Hubo un momento en el que yo me inventé eso y dije 'ya está. Si esto es lo mejor que me puede pasar'", dijo Barón.

Acto seguido, reconoció: "Pero después lo conocí a Matías, que es un hombre bien, y dije 'che, me parece que era mentira que no quería más nada'".