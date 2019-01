Desde que blanquearon su relación en la pista de Bailando 2018, Jimena Barón y Mauro Caiazza dejaron en claro que la pasión es uno de los ingredientes principales de la pareja. Y una vez más, la artista dio cuenta de eso.

Caiazza: "Quería preguntar si es normal que una persona se ponga de tan mal humor si pasan uno o dos días sin que haga el amor con su pareja". G-plus

Invitada al piso de Cortá por Lozano, el bailarín mandó al frente a su novia a través de un video: "Voy a contar algo que estoy viviendo desde que la conocí. Quería preguntar si es normal que una persona se ponga de tan mal humor si pasan uno o dos días sin que haga el amor con su pareja".

Entre risas, Jimena se defendió: "A ver... si siente mal o le pasa algo, obvio que no. No soy una loquita. Pero si está ahí al lado mío, ¿por qué no? No pasan ni dos días, ¡lo mato! ¿Cómo van a pasar dos días durmiendo al lado mío? Que duerma en su casa. No ahora que empezamos hace re poco. Si se va a trabajar o algo, lo banco feliz. Pero si está al lado mío, ¿qué hacemos? Vemos una peli también, pero ahora no me lo dosifiques".

Jimena Barón: "Si está ahí al lado mío, ¿por qué no? No pasan ni dos días, ¡lo mato! Si no, de verdad me trae contraindicaciones... me duele la cabeza y me trae malestar". G-plus

"Yo soy brava siempre, eso me parece muy importante. Mantiene una energía, un deseo, un gustarse. A mí me pone contenta, no te voy a mentir. Y si no, de verdad me trae contraindicaciones... me duele la cabeza y me trae malestar. ¿Si siempre fui así? Cada vez me pongo peor", cerró con swu característico humor.

¡Pareja fogosa!