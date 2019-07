Jimena Barón compartió su mal humor con sus fans y contó el motivo: "Tuve un día del ano"

Si bien suele mostrarse alegre y divertida en la red, esta vez Jimena Barón se mostró malhumorada y fastidiosa. Lejos de "caretearla", la intérprete de La Cobra compartió dos fotos en las que se la ve "apagada" y contó qué le pasó.

"Hola, soy Jimena y tengo 6 millones de seguidores. Quisiera haber subido otra foto pero acá estoy, tejiendo. Tuve un día bastante de ano, recién cancelé el telo porque me vino y pareciera que mis ovarios se están suicidando con una trincheta oxidada", comenzó contando, junto a dos fotos en las que se la ve con cara de pocos amigos mientras su hijo, Momo, se divierte.

Y siguió: "También me broté toda la cara (pueden contar los granos haciendo un simple zoom a la foto), ¡me siento tan hermosa! ¡Ah! Y quedé dura del cuello ensayando, ando con almohadilla caliente".

Antes de cerrar con su catarsis, Jime contó que su mal humor no es compatible con el de su pequeño... ¡y eso la vuelve loca! "Morrison está de genial humor (lo cual me pone de peor humor) como podrán observar, retrató perfecto la situación. Mañana se me pasa eh, los amo igual", concluyó.

¡Un mal día!