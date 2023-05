Jimena Barón se cansó de los desayunos en Argentina y optó por otros sabores a la mañana

Jimena Barón está ensayando a full todos los días con el objetivo de brillar en su vuelta a los escenarios. Por eso, le presta mucha atención a la primera comida del día, el desayuno, para arrancar su jornada de trabajo con energía.

En esta oportunidad, la artista cambió en menú mañanero y se animó a prepararse un desayuno agridulce. Junto a las fotos, les recomendó a sus fans que se animen a nuevos maridajes y que dejen atrás tanto las harinas como los azúcares ni bien se levantan.

"Con esto de que en Argentina somos un poco aburridos con el desayuno, casi siempre terminamos comiendo harina y azúcar a la mañana. Prueben cambiar y me cuentan", expresó Jime al pie de la foto de su banana cortada en diálogo con dos huevos a la plancha y mate. ¿Sí o no?

JIMENA BARÓN MANDÓ AL FRENTE A MATÍAS PALLEIRO EN VIVO AL HABLAR DE SU NOVIAZGO

Muy feliz por cómo avanza su noviazgo con Matías Palleiro, a quien ya le dedicó varios posteos románticos y se mostró muy acaramelada en varios viajes que ya compartieron junto a Momo (el hijo que la actriz y cantante tuvo con Daniel Osvaldo), Jimena Barón sorprendió al mandar al frente al hombre que conquistó su corazón.

Todo comenzó cuando Fernando Dente indagó a su invitada de Noche al Dente sobre un mensaje que había plasmado en Twitter tiempo atrás: “Me acuerdo de que una vez dijiste en redes y no me olvido más, pedías sexo diario. Ahora algo como ‘acá, se tiene relaciones todos los días’. ¡No da todos los días!”.

Tras escucharlo, Jimena le puso humor a sus palabras y fue picante con su respuesta: “Seguro no estaba con nadie, pobrecita. No, bueno, no lo veo a Matías todos los días. No convivimos porque él no quiere”, lanzó. Y cerró, entre risas: “Yo sí quero, basta… ¿que viene a comer el guiso y se va? ¡Quedate!”