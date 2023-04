Jimena Barón apuntó contra un producto para bajar de peso que usa su imagen

Jimena Barón, muy enojada, compartió una foto retocada digitalmente que la muestra en la cocina de su casa junto al paquete de un suplemento. Se nota que el producto había sido sumado con Photoshop, lo que indignó a la artista.

"Vientre plano en cuatro pasos, Jimena Barón habla de nutrición, perdida de peso y entrenamiento, con un 50 por ciento de descuento", se puede leer en la imagen. Enojada, aclaró que no conoce ese producto.

"Esto es mentira, metieron este producto con Photoshop en la mesada de mi cocina, no compren esta porquería, es todo mentira. Yo no lo promociono, no me pagaron y no sé ni lo que es", dijo, mirando a cámara, muy enojada.

JIMENA BARÓN ACLARÓ QUE NO CONSUME NINGÚN TIPO DE SUPLEMENTO

Antes de cerrar, Jimena remarcó la importancia de comer de manera saludable y hacer ejercicio, lejos de las fórmulas mágicas.

"No tengo nada en la panza, no compren estas cosas, es todo mentira... Como como ven que como, porque comparto mis recetas, y entreno un montón; hago abdominales todos los días, por eso tengo la panza así. Esto es una estafa, no compren nada. Entrenen fuerte y coman bien, no caigan en pavadas", sentenció Jime, contundente.