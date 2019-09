Jey Mammon se separó de su novio, Adriano, tras casi dos años de amor: "Nos amamos igual, es raro terminar así"

Cuidadoso de su vida amorosa, el 28 de junio de 2018, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Sexual y del Orgullo gay LGBT, Jey Mammon (42) presentó en sociedad a su novio, Adriano Aristimuño (26), en las redes sociales. "Ser libres. Ser desobedientes. Ser fuertes. SER", escribió el humorista y conductor radial, haciendo pública su historia de amor.

"Mi separación fue hace un tiempo. Lo comenté (ahora en el espectáculo), pero es algo súper personal. Nunca es lindo separarse", le dijo Jey a Ciudad. G-plus

Pocos días después, Jey visitó Los Ángeles de la Mañana junto a su novio y se declaró enamoradísimo. "Es la primera vez que estoy enamorado. Es una relación inédita para mí porque nunca estuve enamorado de verdad, porque nunca me había mostrado así en televisión ni había tenido presentación familiar. Mi familia no conoce un novio anterior", dijo el humorista, bajo la cariñosa mirada de Adriano, quien detalló: "Nos conocimos en una fiesta. No tenía ni idea de quién era porque no veo mucha tele".

Sin embargo, el tiempo pasó y el noviazgo continuó su camino lejos de la exposición mediática, hasta que el propio Jey contó al pasar en La noche de Estelita que está separado de Adriano, tras casi dos años de amor. La encargada de darle paso a su declaración fue la invitada del día, Andrea Rincón, quien le preguntó cómo se lleva con su ex. Él, en la piel de Estelita, respondió por Jey: "Jey se separó. Él se lleva bárbaro con el ex. Se aman. Es raro separarse así, pero se aman".

Pese a que la ruptura trascendió con mayor fuerza ahora, no es reciente: "Mi separación fue hace un tiempo. Lo comenté (ahora en el espectáculo), pero es algo súper personal. Nunca es lindo separarse", le dijo Jey a Ciudad, tras ser consultado por el fin de su historia sentimental con Adriano. El tiempo y el amor dirá si es definitiva.