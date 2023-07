Jey Mammon reveló la conexión con Lizy Tagliani en su look para los Martín Fierro: "Pobre"

Luego de su reaparición en una extensa entrevista con Florencia de la Ve en Intrusos, Jey Mammon dio una nota con Luis Ventura en Secretos verdaderos donde se defendió de las acusaciones de Lucas Benvenuto y contó un llamativo dato sobre su look en los Premios Martín Fierro, a la que asistirá, y su conexión con el casamiento de Lizy Tagliani.

“¿Te mandaste a hacer un traje?”, sorprendió el periodista con su consulta al conductor, luego de que manifestó que está presente en la ceremonia de Aptra

“Esto no me lo preguntó nadie. Tengo el traje que iba a usar en el casamiento de Lizy Tagliani, que no fui”, contó, luego de que el mediático caso surja en los medios justo cuando la animadora daba el “Sí” con Sebastián Nebot.

JEY MAMMON HABLÓ DEL LOOK QUE LLEVARÁ EN LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO 2023

Jey se lamentó por el clima que terminó creándose en el gran día de la conductora.

"El traje del casamiento de Lizy quedó ahí colgado y así como quedó, no lo pienso mandar a la tintorería, me lo pienso poner el domingo". G-plus

“Pobre Lizy que se hablaba de todo lo que me estaba pasando esa noche. No sé si la recuerdan”, aseveró, mientras Ventura recordaba la cantidad de prensa que había. “Sí, sí. Estaba todo el mundo esperándote”, dijo.

“El traje quedó ahí colgado y así como quedó, no lo pienso mandar a la tintorería, me lo pienso poner el domingo”, concluyó, sobre su vestimenta para la fiesta en la que podría ganar con La peña de Morfi.