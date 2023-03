Jey Mammon relató cómo reaccionó a la última conversación que mantuvo con Lucas Benvenuto: "Me fui a vomitar"

Jey Mammón relató en un mano a mano con Jorge Rial cuál fue su reacción al último mensaje que recibió de su ex, Lucas Benvenuto, un año antes de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal.

“En este teléfono guardo todo, tengo toda mi historia de amor con él, incluido el último mensaje de audio que me manda, que fue en 2019, un año antes de la denuncia”, expresó el conductor.

Entonces, contó: “Él me dijo ‘¿No me vas a contestar más los mensajes? Si no me contestas, quiero decirte yo no soy de esas personas que van a ir a la TV a decir… estuve con Jey Mammon, quedate tranquilo’”.

“No me dice ‘me violaste, me drogaste, abusaste de mí, tenía 14 años, en ningún momento me dice eso'. Acto seguido me bloquea, no le pude ni contestar”, siguió en Argenzuela.

Fue entonces cuando Jey Mammón dijo: “Yo estaba haciendo radio, y no sé si es por mi personalidad o que, en ese momento me levanté y fui al baño vomitar. Suelo vomitar mucho, no sé”.

JEY MAMMÓN EXPRESÓ QUÉ SIENTE POR LA HISTORIA DE LUCAS BENVENUTO

Jey Mammón expresó en diálogo con Jorge Rial qué siente por la historia de Lucas Benvenuto, su ex, quien lo acusa de abuso sexual con acceso carnal.

"Yo todavía sigo empatizando con el y con su historia, por eso no voy a mostrar este mensaje”, dijo el humorista en la entrevista para C5N.