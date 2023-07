Jey Mammon a los Martín Fierro: qué dijeron los famosos sobre su asistencia a la ceremonia

Los famosos opinaron sin filtro sobre la posibilidad de que Jey Mammon, exconductor de La Peña de Morfi, asista a los Martín Fierro 2023.

"El problema no es de APTRA, a mí me parece que la objeción la pone Telefe. APTRA hace la lista, los socios votan, pero lo que corresponde es si el programa está ternado, Jey reciba la invitación...".

"Él está sin problemas judiciales, lo que hay es una denuncia mediática, que tuvo una denuncia judicial que fue desestimada. Después, si vamos a recriminar algo es a la Justicia", opinó el periodista Guillermo Pardini, haciendo referencia a la denuncia de Lucas Benvenuto en contra del conductor por abuso sexual infantil.

OTROS FAMOSOS OPINARON SOBRE LA DECISIÓN DE JEY MAMMON

"Yo no iría, si me pasa a mí, yo no iría. No me interesaría ir a un lugar donde es fiesta, creo que él no la está pasando bien. En este medio somos tan hipócritas, diría Carmen, cada uno ha pasado y sigue pasando", sentenció Flavio Mendoza.

"A mí me parece increíble que pasen todas estas cosas. Que haga lo que la Justicia le permita hacer, la historia es re triste. Yo nací en un mundo donde todo esto no se hablaba nada, no existía, y es muy importante que se hablen todas estas cosas", sostuvo Diego Reinhold.

"Es una situación muy delicada, creo que todavía es muy delicado el tema. Más allá de la Justicia es como dar un mensaje que no se quiere dar por lo que se anda diciendo. Es muy delicado", añadió Nati Jota.

"Que le vaya bien. Es su decisión", cerró Nancy Pazos, muy seria.