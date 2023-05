Jey Mammon le iniciaría un juicio a los medios tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Es para los que confirmaron que es un pedófilo y abusador"

Luego de que Jey Mammon haya estado en boca de varios medios después de la denuncia por abuso que le hizo Lucas Benvenuto, Ángel de Brito reveló detalles de la causa judicial que iniciaría el conductor contra muchos programas de televisión.

“La acción legal que iniciaría Jey es contra varios programas de este canal, entre los cuales estamos nosotros (LAM), el de Karina Mazzocco (A la tarde) y no sé si Intrusos porque acá no está mencionado. Me dicen que le va a iniciar un juicio a todos los que confirmaron en televisión que él es un pedófilo y un abusador sin tener pruebas”, comenzó diciendo el presentador del ciclo de América.

“Jey quiere una compensación económica de todos los periodistas que confirmaron cosas sin pruebas. Su intención es volver a la televisión”, agregó de Brito, sobre el futuro laboral de su colega.

"Me dicen que Jey Mammon le va a iniciar un juicio a todos los que confirmaron en televisión que él es un pedófilo y un abusador sin tener pruebas". G-plus

“Por otro lado, Jey tiene testigos claves muy cercanos a Lucas, no se puede decir quiénes, que le darían la razón. Contra Benvenuto no va a ir en la Justicia, eso ya lo había aclarado”, cerró Ángel, contundente.

LA PALABRA DE CECILIA ROTH TRAS LOS RUMORES DE HABER REFUGIADO A JEY MAMMON EN MADRID

Luego de los fuertes rumores que señalaban que Cecilia Roth había sido la persona que hospedó a Jey Mammon en Madrid, cuando decidió viajar tras la denuncia por abuso que le hizo Lucas Benvenuto, la actriz rompió el silencio.

“Sufrí una catarata de odio hacia mí. Hay una cosa que me parece brutal y tremenda que es la cancelación, cuando te cancelan por odio, resentimiento lo que fuere”, comenzó diciendo Cecilia en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“No tengo casa en Madrid”, agregó, dejando en claro que el conductor no estuvo en ninguna propiedad de Roth. Y continuó: “Quiero mucho a Jey y creo que hay que tener una cautela con todo. No soy de esa gente que por algo que todavía no se comprobó te dejo de querer al otro día”.

"SUFRÍ UNA CATARATA DE ODIO HACIA MÍ. HAY UNA COSA QUE ME PARECE BRUTAL Y TREMENDA QUE ES LA CANCELACIÓN, CUANDO TE CANCELAN POR ODIO, RESENTIMIENTO LO QUE FUERE". G-plus

“Siempre estoy absolutamente del lado de la víctima y creo que todos lo estamos.. No hablé durante mucho tiempo, no dije nada, hasta que un momento dije ‘¿sabes qué? ¿qué estoy ocultando? ¿ Quién puede pensar que puedo estar escondiendo a una persona ?’”, cerró la entrevistada, firme con su postura.