Jey Mammon habló de la supuesta incomodidad de Jésica Cirio en los Martín Fierro: "Se fue porque ya había pasado la terna"

Una de las fotos más comentadas de los Martín Fierro 2023 fue la de Jey Mammon, sentado solo en la mesa que tenía asignado con sus compañeros de La Peña de Morfi.

El entonces conductor llegó a la ceremonia unos minutos después de que La Peña de Morfi perdiera en la categoría Mejor Musical y se ubicó con sus colegas, Jésica Cirio y el chef Rodrigo Cascón.

Sin embargo, pocos minutos después Jey Mammon quedó completamente solo en la mesa y el rumor de que Cirio se habría sentido muy incómoda con su presencia tomó fuerza. Al punto de que se dijo que Jésica se había cambiado de mesa, porque se la vio en la de Georgina Barbarossa.

JEY MAMMON HABLÓ DE LA VERSIÓN DE INCOMODIDAD DE JÉSICA CIRIO EN LOS MARTÍN FIERRO

"Cuando llegué estaban los chicos, pero ya había pasado la terna", comenzó diciendo el actor y conductor ante el micrófono de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Serio, Jey continuó: "Yo no te voy a decir por qué se fueron. Sí, después se fueron. La entrega (de premios) dura como cuatro horas. Estuve un rato con ellos y después de fueron".

En ese marco, un cronista le retrucó: "¿No se fueron a la mesa de Georgina como se decía?".

"Se fue porque ya había pasado la terna. Yo me hablo con ella". G-plus

Y el conductor contestó: "Que yo sepa, Jésica me saludó y se fue. Rodrigo me saludó y se fue. Si se fueron a la mesa de Georgina, en todo caso, pregúntale a ellos".

"Pero para mí se fueron, porque me saludaron y se fueron, porque ya había pasado la terna", argumentó Jey.

"Es más Jésica me dijo 'no doy más'. Yo con ella hablo. Está todo súper bien. Con muchos compañeros con los que trabajé me dejé de hablar. Pero con ellos hablé estos días", aseguró.

Sobre su solitaria presencia en los Martín Fierro, Jey Mammon concluyó: "Sí en un momento me quedé en la mesa y ellos ya se habían ido. Yo me quedé para ver si me llevaba el Oro".

