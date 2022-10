Jey Mammon, frente a la China Suárez sobre su fama de "comehombres": "Debe ser un perno que digan ‘tené cuidado que ahí viene ella’"

La amistad que une a Jey Mammon con la China Suárez hizo que la actriz visite La Peña de Morfi donde tuvo una charla mano a mano. No faltaron las preguntas sobre Rusherking y el conductor se metió con la imagen de “femme fatal” que tiene.

El animador, cauteloso, indagó en si le molestan frases como “ahí viene la China” o “tené cuidado que ahí viene la China’”. “Eso es una constante. Debe ser un perno convivir con eso”, señaló, mientras la ex de Benjamín Vicuña se mostraba implacable. “A mí no me lo dicen”, se despachó ella.

En ese momento, la ex Casi Ángeles se mostró reflexiva y cuestionó ciertos discursos. “Desde que soy más chica si, por ahí, estoy en una cena y por ahí están mis amigas con los novios siempre traté de… o voy vestida….”, intentó explicar, para reenfocarse. “Está mal porque no es culpa de una”, lanzó.

"A veces la gente ve de afuera una imagen mía que no es, como de 'comehombres' y no es mi actitud".

CHINA SUÁREZ SE REFIRIÓ A SU FAMA DE “COMEHOMBRES”

“Hay lugares donde no me gusta llamar la atención o no me gusta que parezca que quiero seducir”, se sinceró, sobre la “fama” que tiene.

“A veces la gente ve de afuera una imagen mía que no es, como de ‘comehombres’ y no es mi actitud”, afirmó, tajante.

“La gente que me conoce en la vida real sabe que soy más como un ‘chonguito’, una especie de ‘chonguito’. Es la imagen que hace la gente de uno y no puedo hacer nada con eso. ¿Qué voy a hacer?”, concluyó.