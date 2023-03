Jey Mammon dio detalles del día que conoció a Lucas Benvenuto en una fiesta: "Una pareja de chicos de 22 años vino con él, que tenía 16"

Después de haber hecho su descargo en redes, Jey Mammon eligió a Jorge Rial para romper el silencio y hablar en profundidad de la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso. Allí, en medio de su extenso relato, el conductor dio detalles del día que conoció al joven.

“Yo hacía streaming. Hacía por Internet un programa de radio para la comunidad, para el colectivo LGBT, si se quiere, desde mi casa en Once. Pensemos que esto fue hace 14 años, el Jey Mammon de hace una semana no era el de hace 14 años”, remarcó Jey en la entrevista que se pudo ver en Argenzuela, el ciclo que se transmite por C5N.

“Yo vivía en el barrio de Once, hacía un programa por Internet que era mi manera de comunicarme, de transmitir. Hacía streaming, algo que en ese momento casi no existía. Y yo presento a mi personaje Estelita en una fiesta en la que viene una pareja con Lucas”, agregó.

"Yo hacía streaming, algo que en ese momento casi no existía. Y yo presento a mi personaje Estelita en una fiesta en la que viene una pareja con Lucas". G-plus

Luego, dio más detalle de aquella noche en 2009: “Eran chicos de 22, 23 años. Porque en la causa, Lucas dice que años atrás, cuando él tenía 14 años, un señor me lo entrega y dice ‘a él le gustan los nenitos’, por mí. Es una atrocidad”.

“Lucas va a esta fiesta con un chico, la hermana y otro chico que vienen a la fiesta que yo, así como intercambié palabras con ellos, hablé con mucha gente. En esa fiesta desfilaban chicos, estaban Natacha Jaitt, a la cual le agradecí de por vida porque ella y Jorge Ibáñez eran personas que me daban una mano y me acompañaban en los espacios under. Yo hice ese encuentro para juntar a los que escuchaban la radio, de eso se trataba”, cerró el entrevistado.

"Lucas va a esta fiesta con un chico, la hermana y otro chico que vienen a la fiesta que yo, así como intercambié palabras con ellos, hablé con mucha gente". G-plus

EL RADICAL CAMBIO QUE HARÁ LUCAS BENVENUTO TRAS DENUNCIAR A JEY MAMMON

Luego de varios días de intensos debates sobre la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto a Jey Mammon por acoso, hecho que obligó al conductor a hacer su descargo en las redes sociales, Javier Moral (el abogado del joven) dio detalles sobre el estado anímico de su defendido.

"Lucas hace su vida y ahora tiene por recomendación no ver la televisión, apagar el teléfono, no ver las redes sociales, no hacer más videos ni TikToks hasta dentro de un tiempo que se pueda estabilizar”, expresó el letrado en un móvil que le dio a LAM.

Por otro lado, ante la pregunta de Mercedes Ninci sobre si su silencio tuvo que ver con algún tipo de impedimento legal, Moral despejó todas las dudas: “No hay ningún bozal legal, por lo menos que haya sido iniciado, ni hay medida cautelar para que no hable. Y, además, sinceramente, es imposible decirle a Lucas que se calle. No porque sea desobediente, sino porque su verdad aflora y él la dice. Va a hacer su vida porque tiene su verdad”.

"LUCAS HACE SU VIDA Y AHORA TIENE POR RECOMENDACIÓN NO VER LA TELEVISIÓN, APAGAR EL TELÉFONO, NO VER LAS REDES SOCIALES, NO HACER MÁS VIDEOS NI TIKTOKS HASTA DENTRO DE UN TIEMPO QUE SE PUEDA ESTABILIZAR". G-plus

Por último, Yanina Latorre reveló que intercambió algunos mensajes con Benvenuto: “Ahora no está hablando con todos los periodistas., no me contestó nunca más”.

"ES IMPOSIBLE DECIRLE A LUCAS QUE SE CALLE. NO PORQUE SEA DESOBEDIENTE, SINO PORQUE SU VERDAD AFLORA Y ÉL LA DICE. VA A HACER SU VIDA PORQUE TIENE SU VERDAD". G-plus

“Hoy lo saludé a Lucas, no por efectos periodísticos, sino porque quería saber cómo estaba con las palabras de Jey y ya no contestó. No es que está todo el día pendiente del celular o te contesta”, cerró Yanina, quien reemplazó a Ángel de Brito en la conducción por estar de vacaciones.