Jésica Cirio recordó el día que se subió borracha a un avión: "Me desmayé y me fueron a buscar en camilla"

Jésica Cirio sorprendió a sus compañeros de Vamos viendo, el programa que conduce en Piso 18 con los streamers Gerónimo "Momo" Benavides, Santutu y Sofi Santos, al recordar el día que se subió a un avión borracha y tuvo que ser asistida por profesionales de la salud.

¿El contexto? Momo salió en vivo desde Viena, uno de los lugares a los que viajó para hacer vivos y generar contendido para sus redes. Sus compañeros no le creyeron que estuviera solo trabajando, le dijeron que vaya a un bar a tomar unos tragos y el influencer fue.

Más sobre este tema Jesica Cirio habló de las chances de que Jey Mammón vuelva a la televisión: "Por donde lo mires, es complicado"

Momo se tomó un shot de tequila y se negó a seguir bebiendo porque a las 4 de la mañana tenía que tomar un vuelo a España. En ese marco, salió a la luz el inesperado percance de Jésica Cirio.

"Me subí en pedo a un avión y me fueron a buscar en camilla. Me desmayé antes de bajar. ¡Fue un montón!". G-plus

JÉSICA CIRIO RECORDÓ EL DÍA QUE SE SUBIÓ BORRACHA A UN AVIÓN

Momo: -¿Un shot quieren que me clave? Bueno, dale. Quieren joder, vamos a joder...

Santutu: -Después de ese shot, ¿a qué hora te vas a levantar?

Momo: -No voy a dormir. Nos tenemos que levantar a las cuatro de la mañana y es la una.

Santutu: -¿Pero un solo shot vas a tomar?

Sofi Santos: -Dale, Momo, ¡qué aburrido! Dos más, mínimo...

Santutu: -Tiene que ser un shot de algo fuerte.

Sofi Santos: -Ese shot no te hizo nada.

Momo: -No me voy a poner en pedo, gente. Tengo que tomar un avión. Así que no voy a tomar.

Más sobre este tema El susto de Jésica Cirio al aire en La Peña de Morfi: "¡Siempre lo mismo!"

Santutu: -¿Nunca te subiste a un avión en pedo?

Jésica Cirio: -Ay, yo sí.

Santutu: -Yo también.

Sofi Santos: -Yo nunca.

Momo: -Sí.

Santutu: -Bueno, una vez más, Momito...

Jésica Cirio: -Yo me subí en pedo y me fueron a buscar en camilla.

Santutu: -Mentira.

Sofi Santos: -¿Literal? ¿Qué tan en pedo fue?

Jésica Cirio: -Me desmayé antes de bajar del avión.

Sofi Santos: -Es un montón.

Jésica Cirio: -Es un montón.