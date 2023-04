Jésica Cirio lanzó un lapidario mensaje, ¿contra Martín Insaurralde?: "La única que no me va a traicionar nunca"

Luego de semanas de especulaciones, se supo que Jésica Cirio y Martín Insaurralde se separaron tras diez años juntos y una hija en común, la pequeña Chloé.

A días de que Mariana Brey asegurara en Socios del Espectáculo que "ella no está sola", sumando que se estaría viendo con alguien, la conductora lanzó un lapidario mensaje, ¿contra Martín?

"La única que no me va a traicionar nunca". G-plus

La conductora de La Peña de Morfi posteó una foto haciendo "fiaca" con su hija y sumó una picante frase. "La única que no me va a traicionar nunca", sentenció, deslizando que se habría separado de su ex por una traición.

ASEGURAN QUE JÉSICA CIRIO Y MARTÍN INSAURRALDE YA NO VIVEN JUNTOS

Paula Varela contó en Socios del Espectáculo que Jésica Cirio y Martín Insaurralde ya no viven juntos: “Están separados”.

“La alquiló a la casa y hoy estando separada ella está en su casa de Capital Federal, va solamente para la zona Sur cuando él no está en el domicilio”, reveló la panelista.