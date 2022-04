Jésica Cirio habló de la charla que tuvo con Gerardo Rozín sobre su enfermedad: "Nunca se dio por vencido"

Contenta por el regreso de La Peña de Morfi, el programa que conducía con Gerardo Rozín, Jésica Cirio habló a fondo sobre su fuerte vínculo con el conductor.

En este contexto, la conductora, que volverá a ponerse al frente del programa con Jey Mammon, contó cómo fue la charla que tuvo con Gerardo sobre su enfermedad antes de morir.

Además, remarcó que la alivia pensar que pudo decirle cuánto lo quiso.

"Hablábamos por teléfono siempre y en diciembre lo vi por última vez, pero no me gusta decir que me despedí de él porque yo intenté mantener la esperanza de que lo peor no ocurriera hasta último momento", expresó en diálogo con Gente.

"Pudimos charlar mucho de su enfermedad, del tratamiento que hizo y puedo asegurarte que la peleó hasta último momento" G-plus

"Lo que sí me genera un gran alivio es saber que pude expresarle todo lo que sentía por él, no me quedó nada pendiente. Ahora todos tenemos el compromiso de que La Peña de Morfi se convierta en el gran legado de Gerardo", aseguró.

CÓMO FUE LA CHARLA DE JÉSICA CIRIO EN LA QUE GERARDO ROZÍN LE HABLÓ DE SU ENFERMEDAD

"Nunca dejó de hablar de sus proyectos y, es más, siento que ellos también lo mantenían vivo. Nunca se dio por vencido", cerró Cirio, orgullosa de su amigo.