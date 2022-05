Ivana Nadal y Bruno Siri enfrentan rumores de crisis: "No están poniendo fotos juntos"

El noviazgo de Ivana Nadal y Bruno Siri podría haber entrado en crisis, a casi dos años de comenzar, según comentaron en Socios del Espectáculo.

"Desde febrero ella, y desde enero él, no están poniendo fotos juntos", explicó Luli Fernández.

"Tengo muchas dudas y pocas certezas, porque se siguen todavía en redes sociales. Esto me confunde. Porque hace un tiempo ella le puso un 'mi amor'", argumentó respecto de la influencer espiritual y el ex de Nati Jota.

"Pero él no para de subir mucha joda, que sale con amigos, y ella ya no está likeando tanto. Y viceversa. Ella está subiendo unas fotos en donde está hecha una bomba y él no likea tanto", cerró Luli Fernández.

IVANA NADAL Y BRUNO SIRI, HERMÉTICOS ANTE EL RUMOR DE CRISIS

Más allá de los indicios de crisis en las redes sociales, tanto Ivana Nadal como Bruno Siri le clavaron el visto a Luli Fernández ante la consulta puntual sobre si se habían separado.

"Le mandé un mensaje a Ivana, que estaba en línea, y no me respondió. Si a mí me mandan un mensaje preguntándome si estoy separada de mi marido digo que no", explicó la periodista.

"Y Bruno tampoco me respondió", sentenció sugestiva Luli Fernández sobre Ivana Nadal y Bruno Siri.