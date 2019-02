Ivana Icardi volvió a arremeter contra Wanda ¡y publicó fotos de la ex de Mauro!: "¡Cuando tenía una cuñada hermosa y buena!"

La guerra familiar entre Ivana Icardi (23) y Wanda Nara (32), esposa de su hermano Mauro Icardi (25), se recrudece día a día… y tweet a tweet.

En las últimas horas, Ivana sumó a una nueva protagonista a esta historia: Patricia Rubio, quien fue novia de Mauro antes de que comenzara su relación con Wanda, y que incluso era amiga de Nara antes del explosivo romance de la ex de Maxi López con Icardi.

“Mauro nunca nos mantuvo. Pasábamos tiempo, 'superficial', con él y su ex novia que era divina. No todo en la vida es plata y fama”, respondió Ivana, cuando le aseguraron que su famoso hermano la mantenía cuando no estaba casado con Wanda.

Pero la ex Gran Hermano redobló la apuesta tras mencionar a su anterior cuñada y decidió compartir una serie de fotos en las que aparece con Patricia y Mauro. “¡Cuando tenía una cuñada hermosa y buena! Qué lindos momentos... nos queríamos y éramos unidos. Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia. Acá te amaban sin importar cuánto tenías en el bolsillo. Nosotros te seguimos amando”, escribió Ivana, filosísima.

Ante el comentario de una seguidora sobre el posible enojo de Mauro por las imágenes, Ivana retrucó: “Mi hermano tiene mas brujería encima que los sapos de los cuentos... ¡¡es imposible que vea por sus ojos!!”,

Además de asegurar que recibió amenazas, la morocha también salió al crece de las críticas que recibió por exponer al papá de sus sobrinas: “Che lxs que me dicen '¿sabés que tus sobrinas si leen esto no te van a hablar nunca?'. Supongo que dirán lo mismo de los 3 varones cuando vean que su madre no le permitía a su padre verlos ¿no?”, haciendo referencia a los tres hijos de Wanda con Maxi López, quien asegura que Nara interfiere en su contacto con los niños. ¡Tremendo!

