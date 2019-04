Una gala de gran intensidad tuvo Ivana Icardi (23) en Grande Fratello 2019, el Gran Hermano italiano al que ingresó, para disgusto de su hermano Mauro Icardi y de su cuñada Wanda Nara. Tras la cercanía que la joven empezó a tener con un modelo llamado Gianmarco Onestini (22), la producción del reality decidió que entre Luifa Galesio (28) para aclarar los tantos. Y aunque en el reencuentro hubo pedidos de perdón de Ivana y se justificó con que su compañero era “sólo un amigo”, el público decidió que sea la siguiente eliminada del juego.

Antes de comunicarle esa decisión, la producción decidió sorprender a Ivana haciendo que Luifa entre de incógnito a la casa (con gesto serio, por cierto), minutos después de que le pasaron los videos de la cercanía de la joven con el musculoso instagramer. Apensas lo vio, ella saltó del sillón a abrazar a su novio: “¡Te amo, te extraño todos los días! Sos mi vida, yo a vos no te cambio por nada en el mundo, todo el día te pienso. ¡Me hacés falta!”, le dijo, mientras Gianmarco observaba la escena desde un sillón, con los ojos vidriosos.

“Yo estoy con vos, firme como siempre. Nada nos va a separar. Te amo como siempre”, le susurró Luifa mientras la abrazaba, pero no tardó en hacer alusión a los rumores de infidelidad. “Es verdad que lo que vi me hizo mal, mucho mal”, aseveró. “Vos sabés cómo es esto. Perdoname, es algo que no significa nada”, se justificó ella, entre lágrimas. “Yo se cómo es este juego. Ver estas imágenes me pusieron muy mal, porque soportar todo lo que se dice afuera es muy fuerte, pero yo te amo siempre”, agregó el futbolista.

Sin embargo, la gala de Grande Fratello 2019 tuvo un sabor amargo para Ivana. Por decisión del público, en una nominación con cinco compañeros de convicencia, terminó siendo elegida por el voto de la gente para abandonar el programa.

