Isabel Macedo habló a fondo de su postparto tras el nacimiento de su beba Julia: "Cansada y dolorida"

Isabel Macedo está muy feliz por el nacimiento de Julia, su segunda hija con Juan Manuel Urtubey.

Ya en su casa, la mamá de "Belita", su hija mayor, reflexionó a fondo sobre el postparto y se mostró muy crítica con el sistema de salud.

Con firmeza, contó que le parece rarísimo que le hayan permitido irse a su casa sintiéndose así.

CÓMO ISABEL MACEDO ATRAVIESA EL POSTPARTO

"Acá estamos, cansada es poco, dolorida. No entiendo, me parece rarísimo que te dejen ir tan rapaz, que te hagan ir tan rápido de ahí, porque como que no estás listo para meterle con todo", contó a través de sus redes sociales.

Además, remarcó que pese a ponerle toda la onda su malestar físico le impide hacer lo que le gustaría.

"Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo". G-plus

"Si hay algo que me sobra es la actitud, vamos para adelante, todo. Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo. Tardo una hora para levantarme de la cama, tardo una hora para todo, pero igual estoy haciendo bastante reposo", cerró también mostrándose agradecida por los mensajes buena onda que le mandan sus seguidoras.