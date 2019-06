El irónico tweet de Yanina Latorre sobre una frase de Rial tras la muerte de Beatriz Salomón: "¿Lo dijo en serio o nos está cargando?"

Enfrentados desde hace tiempo en los medios, Yanina Latorre estuvo atenta al descargo de Jorge Rial tras la muerte de Beatriz Salomón, y lanzó un irónico tweet sobre una frase del conductor, cuando explicaba cómo fueron los hechos, según su verdad, la noche que el canal América emitió la cámara oculta a Alberto Ferriols que terminó en escándalo y juicio.

Tras las palabras del conductor de Intrusos, que habló luego de ser señalado por varios usuarios en las redes como responsable de la depresión en la que cayó la actriz tras ese hecho, la panelista de LAM citó un tweet de la periodista Laura Ubfal, en el que transcribía una frase de Rial: "Beatriz Salomón pidió venir a ver el programa en vivo", decía el textual. La declaración del periodista era parte de la explicación que dio sobre por qué aquella noche de 2004 Salomón acudió a Intrusos en la noche junto a su por entonces marido, para defenderse de la investigación que iban a mostrar en el programa que lo antecedía, Punto Doc. "¿Lo dijo en serio? ¿O nos está cargando?", escribió Latorre al respecto.

Lo dijo en serio? O nos esta cargando? https://t.co/OczURA9fVg — Yanina Latorre (@yanilatorre) 18 de junio de 2019

Sobre lo ocurrido antes de salir al aire, Rial agregó: "Está saliendo al aire de Punto Doc y en un momento todos descubrimos que la cámara oculta no era por un tema de habilitaciones médicas, sino que era porque Ferriols hacía cirugías a chicas trans a cambio de sexo. Cuando vimos esto, esto era un cementerio. El clima fue de silencio. Ferriols se pone blanco, colorado, azul, violeta... un arco iris. Beatriz le dice tres veces 'ese no sos vos, ¿no?', no me voy a olvidar nunca. Él intenta, balbuceando, defenderse. En el medio lo llama el abogado Mariano Cúneo Libarona. No me acuerdo si a él o a ella. Y le dice 'vayanse, no salgan al aire'. Ni siquiera Mariano sabía de qué se trataba la cámara oculta, todos creían que era un tema de habilitación. Cuando escucho que Mariano le dice eso, le digo a ella: ‘Beatriz, ¿te querés ir? Andate. Mariano te está diciendo que te vayas’. Y ella me dice 'Bajo ningún punto de vista. Nos vamos a quedar y yo voy a defender a mi marido. ¿Nos vamos a quedar Alberto, no?’. Él dijo que sí, pero se quería ir”.