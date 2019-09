La irónica respuesta de Valeria Lynch al durísimo tweet de Pata Villanueva: "Es el regreso de los dinosaurios"

Valeria Lynch se convirtió en la comidilla del mundo del espectáculo, tras su separación de Cau Bornes. En medio del escándalo, Pata Villanueva publicó un durísimo tweet contra la cantante ¡que luego borró!

"Valeria se separó. ¿Viste como duele? A mí me pasó con vos, yo tenía una hija y vos tenés una hija postiza que adorás. La vida cobra las cagadas que nos mandamos. A mí también me las cobró, espero lo tomes lo mejor posible, gracias por entender", escribió Pata, que cuando estaba embarazada de su primera hija, Agostina, descubrió que su marido, Héctor Cavallero, vivía un romance con Lynch.

Valeria fue consultada por la frase de Villanueva y respondió sin vueltas. “Ay, qué se yo por qué salió a hablar. Es el regreso de los dinosaurios. No sé, lo que pasó fue hace 40 años y ni me acuerdo. Ni lo escuché, me lo contaron. No lo vi, ya está. ¿Si me molesta que salga a hablar? No sé, eso me lo guardo”, afirmó Lynch, en una entrevista con la revista Pronto.