Ironica respuesta de Nicole Neumann al 'palito' de Mica Viciconte: "Pensé que TikTok era para adolescentes"

Influencer también en TikTok, el jueves pasado Mica Viciconte compartió un video que se volvió viral, y que muchos especularon que era un palito para Nicole Neumann. Con una copa de vino en la mano, y filtros en la imagen, la pareja de Fabián Cubero cantó una parte de uno de los hits de Samy y Sandra Sandoval: “Pobrecita de la ex, todavía no supera que la patrona soy yo. Y que haga lo que quiera”.

Horas más tarde, Nicole se expresó a través de Instagram con una frase que algunos interpretaron como una réplica a Viciconte: "Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa". Sin embargo, en una nota con Los Ángeles de la Mañana, la panelista de Nosotros a la Mañana afirmó: “¿Que yo contesté un TikTok? Es una red que pensé que era para adolescentes. En mi casa las únicas que lo usan son mis hijas. ¡Lo digo de verdad!”

Luego, negó haber visto el video de Mica: “Yo tengo Instagram, pero no registro esa red social, la miran mis hijas. Yo uso Instagram por una cuestión laboral. Pero no la entiendo, no la sigo esa red. No sé. Igual, les juro que tengo cosas re importantes de las cuales ocuparme. Tengo que volver a hacer las clases con las chicas, la tarea. Todo bien, que cada uno haga lo que quiera de su vida. Besos para todos”.

“Dudo que sea para mí, porque si no hubiese superado a Fabián no me habría separado". G-plus

Ahí, Maite Peñoñori indagó: “¿Te molesta que Mica siempre tire como indirectas?”. Por lo que Nicole minimizó el asunto: “No me hago eco de cosas que no me competen o atañen. No sé, ni idea”. Y enfatizó: “Dudo que sea para mí, porque si no hubiese superado a Fabián no me habría separado. ¿Por qué me voy a hacer cargo de algo que no me atañe?”.

Ante la insistencia de si su picante posteo en Instagram era un palito para la pareja de Poroto, la madre de Indiana, Sienna y Allegra aseguró: “¿Respuesta a quién? Si tengo que hablar algo con alguien, lo hago en persona o por teléfono. No ando contestando redes sociales que ni siquiera sigo, que no veo. Yo todo el tiempo subo frases que me gustan de cualquier cosa de la vida”.

Al final, Nicole Neumann aclaró que se maneja con Mica Viciconte a través de Fabián Cubero: “Hay personas con las que no tengo relación o contacto. Si hay algo que me molesta se lo comunico al padre de mis hijas, porque si algo me molesta tiene que ver con mis hijas y el que se lo tiene que comunicar es él”.