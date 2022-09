Irónica respuesta de Barby Franco a Marcela Tinayre por su enojo tras no haber ido a su programa.

Marcela Tinayre se mostró enojada al aire por el supuesto desplante de Barby Franco, que no pudo asistir a su programa.

“Quería hacer un comentario, hoy iba a venir al piso Barby Franco con su pancita, divina, amorosita. De golpe dijo que se sentía mal, que no podía venir. Como está embarazada, un poquito la entendés...", dijo en Las Rubias.

Lo que más le molestó a Marcela es haber visto que Barby, finalmente, fue a Cortá por Lozano.

"Pero lo que no la entendés es que esté ahora en vivo en otro programa. Cuando se es profesional, se es profesional siempre, si no sos alguien de turno", sentenció.

BARBY FRANCO REACCIONÓ SIN FILTRO AL ENOJO DE MARCELA TINAYRE

En diálogo con LAM, la pareja de Fernando Burlando aclaró que a desde hace tiempo le había avisado a la producción que no asistiría.

Y le respondió a pura ironía, haciendo hincapié en que la sorprendió la respuesta de la conductora al aire.

"Me sorprendió un montón porque es vecina mía, la quiero mucho, la admiro mucho. Es muy amiga de Fer, tenemos la mejor".

"La próxima iré con la mejor de las ondas". G-plus

"Me sorprendió más que nada porque en el mundo de la tele a veces te invitan, el invitado se te baja o te bajan también, eso me pasó un montón de veces y nunca escraché a nadie. Nunca usé la palabra 'me siento mal' porque la estoy pasando bomba".

"Me parece que leyó mal la información porque yo tres días antes le dije a la productora que no iba a ir. Con Vero Lozano había cerrado ya hace un mes, tenían todo preparado. Le llegó distorsionada la información...".

"Si se sintió ofendida, le pido perdón, la próxima iré con la mejor de las ondas", sentenció, re picante, haciendo referencia al famoso audio de Marcela que se viralizó hace años, diciendo que iría con la peor de las ondas al ciclo de su mamá, Mirtha Legrand.