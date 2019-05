Interesante reflexión de Mica Viciconte ante un rumor de dulce espera: "Dijeron que estaba embarazada o que estoy gorda"

Disfrutando de su flamante convivencia y dejando de lado los conflictos con Nicole Neumann, la pareja de Mica Viciconte y Fabián Cubero atraviesa un gran momento.

Así, enamorados y súper unidos, se los puede ver en sus publicaciones de las redes sociales. Pero una serie de videos que Mica posteó a través de Instagram Stories llamó especialmente la atención.

Viciconte se hizo eco de un rumor que aseguraba que estaba embarazada, ya que se le veía una supuesta pancita.

Mirando a cámara y entre risas, Mica aseguró: “Quiero aclarar algo que escuché, que dijeron que estaba embarazada o dicen que estoy gorda. No sé, saquen conclusiones. No estoy embarazada y si estoy gorda es su pensamiento, pero no espero un baby”.

Viciconte le cuenta del rumor de embarazo y Cubero reaccionó con una broma: “¡No! Dudoso. ¡Mío no es seguro!”, dijo despertando las carcajadas de la modelo. G-plus

En ese momento, aparece Fabián en escena y su novia le pregunta: “Ya que estás acá. ¿Qué onda? ¿Me ves muy gordita?”. Ante la respuesta negativa del futbolista, Viciconte le cuenta del rumor de embarazo y Cubero reaccionó con una broma. “¡No! Dudoso. ¡Mío no es seguro!”, dijo, despertando las carcajadas de la modelo.

Más allá del humor que eligió la pareja para hablar del rumor, Mica se puso seria para referirse a la excesiva importancia que se le da a la estética y cómo puede afectar.

“También quiero decirles que tienen que tener cuidado. A mí no me afecta porque soy una mujer sana, pero otra persona que escuche que digan que tengo pancita, por ahí sí (le afecta). Un kilo, dos, tres kilos de más no tienen nada de malo. Dejen en paz a la gente, que coma tranquila”, cerró Mica, poniendo fin a las especulaciones.