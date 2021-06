El insólito tatuaje de Claudia Fasolo, la locutora de Santiago del Moro: se hizo la cara del conductor en la espalda

Claudia Fasolo, reconocida por ser la famosa locutora de Susana Giménez y en la actualidad de Masterchef Celebrity, se tatuó la cara de Santiago del Moro. La reconocida profesional homenajeó al periodista con un diseño de su rostro en la espalda y sorprendió a sus seguidores.

“Hay que saber entregar el cuerpo por algo. Gracias inmensas”, decían algunos de los hashtags de la reconocida locutora en su cuenta oficial de Instagram junto a las postales del momento en que le realizan el tatuaje. Ambos tienen una gran amistad y según reveló, le está eternamente agradecida a Santiago porque le dio trabajo.

En diálogo con Teleshow tiempo atrás, Claudia Fasolo dijo: “Él me cambió la vida y le voy a estar eternamente agradecida. Ha hecho muchas cosas por mí que no me interesa hacerlas públicas, pero lo considero parte de mi familia. Siempre estuvo presente y en la primera oportunidad que pudo darme trabajo lo hizo”.