El insólito reclamo de Reneé a Alberto Cormillot tras el nacimiento de Emilio: "Le pedía fotos del bebé y mandaba de la madre amamantándolo"

Este viernes a la madrugada Alberto Cormillot (83) se convirtió en padre de Emilio, fruto de su matrimonio con Estefanía Pasquini (36), lo que desató una graciosa interna familiar. Es que Reneé (54), la hija mayor del doctor se quejó de su papá. "Le decía 'mandame fotos del bebé' pero él me mandaba la clásica detrás de la cortina, o fotos de la madre dándole la teta. Y yo le decía: 'El bebé por favor'. ¡Le quería ver la cara!", chicaneó.

"Esta mañana logré que me mandara una de la cara del niño así que ya conocí a mi hermanito. Pero costó porque papá estaba como tan chocho que te mandaba fotos de todas las situaciones", completó la proteccionista de animales en una nota para Nosotros a la Mañana.

Por otra parte, Reneé recordó los siete años que le lleva al también médico Adrián (47), y se sinceró sin prejuicios sobre la diferencia de edad que tiene con su hermanito: "Soy hermana porque me llegaron quichicientos mensajes diciendo que soy tía y no, no soy tía. Soy hermana. Es medio confuso por la edad, yo no tengo problema de decirlo yo tengo 54. Así que es una buena diferencia".

Además, agradeció el halago de que la hayan propuesto como madrina y explicó: "Me pareció que tenía que ser una amiga de Estefi que es joven. Cedí el madrinazgo, pero voy a ser hermana de por vida".

Al final, Reneé adelantó que espera que el domingo estén dadas las condiciones para que Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini les presenten a ella y Adrián a su a su pequeño hermanito.