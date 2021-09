El insólito comentario de Adrián Pallares tras ver el descargo de la China Suárez: "¡Qué linda que sos!"

El furioso descargo de la China Suárez (29) en Instagram fue esclarecedor para Adrián Pallares, quien apenas terminó de ver el video en Intrusos no pudo contenerse: "¡Qué linda que es! ¿No?". Entre risas pícaras, el conductor se sinceró: "Discúlpenme, pero no sé qué dijo…".

Un tanto sonrojado, Pallares no ocultó su fascinación por la madre de Rufina Cabré (8), Magnolia (3) y Amancio Vicuña (1): "¡Qué linda que sos, China! No importa, tenés razón. Todo lo que vos digas tenés razón".

Halagos al margen, Adrián se enfocó en la conclusión del escándalo de supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña con una moza de Córdoba, sobre lo cual había hablado la China. "Acá hay un triángulo y las tres patas están diciendo que no pasó nada", afirmó Pallares.

El descargo de la China Suárez

A través de una serie de videos que posteó en Instagram, la actriz había negado haber dialogado con Marianela, la moza de córdoba señalada como tercera en discordia, por un supuesto affaire con Benjamín Vicuña en 2019.

Cómo rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea.

¡Paren ya, por favor! Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada. La gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples. No tengo idea.

Nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro aunque eso no venda. ¡Pero córtenla ya, por favor! Es agotador.