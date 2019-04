El insólito blooper por el que Mauro Caiazza se quedó varado en Brasil... ¡cuando viajaba con Jimena Barón y Momo a Disney!

Luego de organizarle una súper fiesta temática a Momo para su quinto cumpleaños, Jimena Barón sorprendió a su pequeño, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, con un regalo súper especial: un viaje a Disney.

Preparados, con las valijas despachadas y la adrenalina de vivir una nueva aventura, Jimena, su hijo y Mauro Caiazza hicieron escala en San Pablo. Pero al embarcar para Estados Unidos surgió un imprevisto.

El bailarín compartió algunos videos en Instagram Stories explicando el motivo por el que no pudo tomar el siguiente vuelo: "Acá estoy, una vez más perdí un vuelo. Por suerte la aerolínea me dio una habitación zarpada, está buenísima", se lo escucha decir en la primera publicación que subió, con el texto "Una vez más la cagué".

"No pude viajar con Jime y Momo porque tenía vencida el ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje bajo el Programa de Exención de Visa). Dije 'bueno, vence en agosto, genial... pero no me di cuenta de que no estamos más en el 2018", contó Caiazza. G-plus

"No pude viajar con Jime y Momo porque tenía vencida el ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje bajo el Programa de Exención de Visa). Dije 'bueno, vence en agosto, genial... pero no me di cuenta de que no estamos más en el 2018", agregó, mostrando el trámite que le permite viajara al país nrteamericano vencido.

Minutos más tarde, Caiazza se mostró feliz al conseguir la habilitación con la que logrará su objetivo de reencontrarse con su pareja y el pequeño, y disfrutar del regalo de cumpleaños que recibió Morrison a principios de marzo pasado.

Recién arribada a tierra norteamericana, Jimena Barón twitteó: "Hola, llegué a Miami con Morrison. Mauro no pudo viajar porque no sabía que estábamos en 2019 y tenía la visa vencida. Pensó que estábamos en 2018. Besis".

Hola, llegué a Miami con Morrison. Mauro no pudo viajar por qué no sabía que estábamos en el 2019 y tenía la visa vencida.

Pensó que estábamos en el 2018.

Besis. — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) 11 de abril de 2019

¡Cabeza de novio!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!