La insólita reacción de las "angelitas" cuando De Brito pidió que se paren quienes tuvieron relaciones en las últimas 24 hs: "Qué tristeza"

En un homenaje a Andy Kkusnetzoff por la indiscreta pregunta que suele hacer en PH, este martes Ángel de Brito fue directo al hueso en vivo cuando incomodó a sus panelistas con su planteo: “Se ponen de pie con la verdad, eh. Que se pongan de pie y den un paso al frente las que tuvieron sexo en las últimas 24 horas”, indagó en Los Ángeles de la Mañana.

Con el plano completo del estudio y el conductor vía webcam, las angelitas, tres en pareja y dos solteras, estallaron de risa cuando se dieron cuenta de que ninguna se paró. “Re pobre este programa”, explotó Maite Peñoñori. “¡Qué tristeza!”, exclamó Yanina Latorre.

“¿¡Ninguna!? Yo pensé que dos o tres se iban a parar por lo menos”, se escandalizó De Brito con picardía. Ahí, Nancy Duré pidió auxilio: “¡Hacé algo, Ángel. Esto está muy mal!”. Mientras tanto, Cinthia Fernández no paraba de soltar carcajadas.

“¿¡Ninguna!? Yo pensé que dos o tres se iban a parar por lo menos”. G-plus

En ese instante, Ángel de Brito le manifestó su decepción a Yanina Latorre, quien se justificó: “Yo ni me acuerdo cuándo fue el último día. Estoy cansada, levantarme a las 6 de la mañana con dos perros en la cama me está matando. No encuentro el hueco”.

Por otra parte, las angelitas adujeron que el lunes por la noche se habían concentrado en ver el debut de Marcelo Tinelli con la temporada 31 de ShowMatch, y dejaron de lado sus bajos instintos.