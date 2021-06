La insólita nueva postura de Rocío Marengo tras sus críticas a Pampita: "Yo la amo, no hablo más por mis compañeros"

Los dos 10 que Pampita le puso a Barby Franco en La Academia generaron polémica y roces entre los participantes del programa de Marcelo Tinelli. Algunos de los famosos cuestionaron el accionar de la jurado en el grupo de WhatsApp, pero fue Rocío Marengo quien lo blanqueó sin filtro en la pista, protagonizando un cara a cara incómodo con la modelo.

"Lo que dije del 10 de Barby Franco lo dije, un poco, hablando por mis compañeros... Lo dije con buena onda. A mí me encanta como puntúan, pero me parece que en las primeras semanas jugar un poco con las amistades está bueno, pero en este ritmo en particular muchos lloraron en los ensayos y estamos cansados. A veces, darle un puntito por ser amiga puede hacer que afuera una bailarina o bueno, yo", le dijo la participante la Pampita, quien pese a calificarla como "panqueque", destacó que le encanta ver a Rocío en La Academia.

Feliz por su lograda última performance en el programa de Tinelli, Marengo no solo dejó de lado los cuestionamientos a la jurado, sino que la salió a bancar, con el humor y la picardía que la caracteriza, en Los Ángeles de la Mañana.

"No, yo lo aclaré. Yo la amo, pero hablé por mis compañeros. Yo no fui al duelo, pero yo llegaba a ir al duelo y le dieron un puntito más a Barby Franco, ¡¿y sabés qué?!". G-plus

"Pampita dijo que Rocío está en su mejor versión", comentó Jujuy Jiménez. Chicanero, Ángel de Brito acotó: "Pero Pampita está muy ida con el embarazo. Está en otra". Atenta al picante bocadillo del conductor, también jurado de La Academia, Marengo advirtió, risueña: "No, ¡no se metan con Pampita!".

"No hablo más por mis compañeros, que me dejaron tirada como pan de picnic". G-plus

Recogiendo el guante, el conductor de LAM le recordó que fue ella quien la criticó, pocas horas antes de limar asperezas en la pista: "Si vos la mataste a Pampita por lo del 'voto amigo'". Y Rocío Marengo mantuvo su postura buena onda con la modelo: "No, yo lo aclaré. Yo la amo, pero hablé por mis compañeros. Yo no fui al duelo, pero yo llegaba a ir al duelo y le dieron un puntito más a Barby Franco, ¡¿y sabés qué?! No hablo más por mis compañeros que me dejaron tirada como pan de picnic".