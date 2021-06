La insólita iniciativa de Pampita para su ciclo ante el inicio del "pole dance" en La Academia: "¿Y si traemos un caño acá?"

Pampita sigue entusiasmadísima con el desempeño de Barby Franco en ShowMatch La Academia ya que la modelo ha sorteado tres ritmos con un relativo éxito y se perfila como una de las favoritas. Este lunes, la novia de Fernando Burlando le contó a su amiga que comenzó los entrenamientos para el “pole dance” y ella sugirió a la producción traer un caño para practicar en el estudio donde se graba su ciclo de Net TV.

“Ya me estoy preparando para el próximo ritmo y empecé clase de ‘pole dance’”, dijo Barby al ingresar al living de Pampita Online. “¡Ahhhh! ¿Y si traemos el palo acá? ¿Alquilamos uno para el equipo?”, preguntó la conductora mirando hacia donde se encontraban los productores del ciclo.

“Si usted tiene palo y los alquila, nosotros le hacemos chivo acá por canje, ja, ja! Queremos un palo acá”, ofreció Pampita mirando a cámara. “¡Es re fácil! Fui una sola vez en esta etapa y no me pareció tan difícil. ¡Ah!¡Mejor no voy a decir más nada porque me va a jugar en contra!”, dedujo Barby Franco, contenta por sus progresos en los ensayos.