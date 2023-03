La insólita frase de Wanda Nara al despedir a la participante eliminada de MasterChef: "Quedate con las ganas"

Este domingo llegó la primera gala de eliminación de MasterChef en la que quedaron definidos los 16 participantes que comenzarán desde este lunes la competencia para determinar quién es el mejor de ellos, todo ello bajo la mirada de los jurados y de Wanda Nara, que debutó en la conducción.

Es este marco, la salida de una participante, Fiama, por problemas de agenda, hizo que se abriera un cupo más para los últimos rezagados. Germán Martigegui, Donato de Santis y Damián Betular les pusieron como obetivo hacer una torta marquise de chocolate.

Como ocurre en todas las galas de este tipo, el horno hizo de las suyas y varios participantes no llegaron a cocinar del todo bien el bizcochuelo como Malena, que pasó media gala llorando pese a que contó con la ayuda del guardavidas Juan Francisco.

LA INSÓLITA FRASE DE WANDA NARA PARA DESPEDIR A UNA PARTICIPANTE ELIMINADA DE MASTERCHEF

Así las cosas, las devoluciones del jurado fueron lapidarias, sobre todo con aquellos que presentaron el bizcochuelo crudo, como Malena y Gabriela, a quien le faltó “poquito, poquito”, lo cual le hizo “salir el alma del cuerpo” a la participante, según sus propias palabras.

“Vine a buscar un sueño, a tratar de recuperar mi alegría. Me enseñaron mucho y la verdad es que me llevo recuperadas las ganas de volver a cocinar, como lo hacía antes. ¡No tienen idea del sacrificio que yo estaba haciendo para estar acá!, dijo la participante entre lágrimas.

“Siempre fui líder en mi familia, y dejar a mi marido con mis hijas, que prácticamente me empujaron y me dijeron que me vaya a cumplir mi sueño. Yo vengo de una familia muy humilde, y jamas imaginamos algo así”, agregó Gabriela, generando lágrimas en los ojos de Wanda y de otros participantes.

“Gabriela, te voy a dar un abrazo. Quedate con eso, con las ganas; y estoy muy feliz que MasterChef te devolvió las ganas. Seguí adelante por todos estos que tenés acá y por tu familia. Gracias”, le dijo Wanda, generando confusión con sus palabras.