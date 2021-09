La insólita anécdota de Mario Guerci con Susana Giménez y Claudia Villafañe: "Pensó que era Taiana"

Feliz por su pleno presente profesional, Mario Guerci habló de lo significativo que fue haberse incorporado a La Academia de ShowMatch (eltrece) y a Sueño Bendito, la serie que cuenta la vida de Diego Maradona, interpretando a Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villfañe. En ese punto, sumó una increíble anécdota que involucra también a Susana Giménez.

Pese a estar en contra de la serie, Claudia charló con Mario y se mostró súper buena onda.

"A Claudia la encontré en el Teatro Seminari de Escobar, hace dos años más o menos. Y le digo: 'Claudia, yo hago de Jorge en la serie'. Es una divina, me dijo: 'A pesar de estar en contra, ya saben cómo es mi postura, yo a ustedes los banco, yo hablé con Julieta Cardinali que me contó que hace mi personaje y la verdad es que ustedes son actores y tienen que laburar... Y no se van a poner a ver si corresponde o no el guión, el libreto. Me encanta que vos seas porque sos divino'", contó Mario en diálogo con Teleshow sobre la reacción de Villafañe tras enterarse que hace de su novio en la historia.

Entonces, el modelo reveló que lo ven tan parecido a Taiana que la mismísima Susana se lo confundió con él en el evento.

"En un momento, me dice 'vení, que vamos a saludar a Susana (Giménez)', había mucho ruido y me dice 'ah, está divino el lugar'. Y yo le digo: 'Si, la verdad que parece Punta del Este, Miami', en joda, y Claudia le dice 'No, Susana, pero no es Jorge, es Mario Guerci'. 'Sí, Susana, yo estuve en tu programa, fui Mister Primavera', le digo y se cagab... de risa, viste que no sabés si lo hace a propósito o en chiste", contó, divertid.

Y se despidió haciendo hincapié en sus rasgos físicos similares a Taiana.

"Pero somos parecidos, y claro, me vio al lado de Claudia, en plena noche, con poca luz y dijo 'este es Jorge', cerró, entre risas.