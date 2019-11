Ingrid Grudke habló tras ser relacionada al novio de Pampita: "Yo estoy en pareja desde junio del año pasado"

A poco más de dos semanas de la gran boda entre Pampita (41) y Roberto García Moritán (42), la periodista Laura Ubfal lanzó una picante versión respecto del empresario gastronómico e Ingrid Grudke (43). Así fue que en Tarde pero temprano, el ciclo de Net TV, la periodista contó: “Roberto García Moritán le había pedido casamiento antes a una modelo divina. Es una cosa del pasado, ella le dijo que no y fue. Es Ingrid Grudke. Carolina, nada, olvidate, seguro que García Moritán ya se lo contó”.

En este contexto, el miércoles Yanina Latorre reveló la charla que tuvo con Grudke: “Me escribió Ingrid y me agradeció la defensa”. Y continuó detallando la charla que tuvo con la actriz de Sex, viví tu experiencia. "Mi teléfono estalló después de lo que contaron en LAM. Gracias por lo que dijiste", comenzó la modelo.

"Estoy de novia desde junio del año pasado, súper enamoradoa. Él es un sol y no le importa nada de nada lo que se dice. Nos adoramos", completó Grudke, que incluso envió una foto junto a su nueva pareja, el empresario marplatense Martín Colantonio (45). Además, Yanina explicó que desde el entorno de Ingrid Grudke negaron que en algún momento haya estado en pareja con García Moritán.

Días atrás, ante este rumor García Moritán había salido a desmentir todo en diálogo Los Ángeles de la Mañana a través de Karina Iavícoli: "A las únicas dos personas que les propuse casamiento en mi vida son Milagros Brito y Carolina Ardohain. A Ingrid no la conozco". Por otra parte, Pampita también se había expresado ante una notera de LAM: “déjennos ser felices. No tiren mala onda, disfruten. Con todo lo que me ha tocado pasar, me parece que está bueno que me tiren buena energía, que todo el mundo nos de paz para que lleguemos a ese día con mucha alegría”.