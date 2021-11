Ingrid Grudke habló a fondo sobre su decisión de no ser mamá: "No siento el deseo de gestar"

En Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine), Ingrid Grudke habló de su decisión de no ser madre.

“Siempre sentí que el casamiento no era para mí”, dijo en la emisión de Ciudad Magazine y luego de que Carmen Barbieri le consultara si desea tener hijos, la invitada expresó: “No, tampoco. Ahora no tengo ganas, no siento ese deseo de gestar”.

Sin embargo, Ingrid aseguró que no descarta la opción de ser madre a través de la adopción en un futuro. “Está la opción de adoptar y creo que ese acto de adoptar chicos porque necesitan una contención, que yo pueda darle un espacio, eso no lo descarto”, sentenció.

INGRID GRUDKE CONTÓ QUÉ HARÍA SI LLEGA A QUEDAR EMBARAZADA TRAS ASEGURAR QUE NO SIENTE EL DESEO DE SER MAMÁ

Carmen Barbieri le preguntó en Mañanísima a Ingrid Grudke qué haría si llegara a quedar embarazada luego de confirmar que no siente el deseo de ser madre y ella respondió que en ese caso sí sería mamá.

“¿Y si quedas embarazada?”, indagó la conductora y la modelo contestó: “Bueno, y si quedo, quedo. No tendría un hijo para tener una compañía yo, eso es de egoísta, lo mismo pasa en la adopción”.