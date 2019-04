Enojada por algún título de una nota de un medio, Inés Estévez (54) recurrió a Twitter para expresar su enojo. Y lo hizo escribiendo un mensaje con lenguaje inclusivo: "La prensa cuando salís a ubicar une pelotude: Si sos varón 'fulano atendió a tal, le puso los puntos, salió al cruce, dejó sin palabras, etc'. Si sos mujer 'fulana se enfureció, la respuesta acalorada de, muy alterada dijo, indignada con, enojadísima expresó'. Todes machirules".

Sin embargo, su mensaje tuvo más repercusión en la red social por el uso del "lenguaje no sexista" que por el planteo que hizo. Varios usuarios, muchos de ellos seguidores de la actriz, criticaron la manera de expresarse utilizando la letra e como género neutro. Y ella le respondió a uno por uno.

"Gente grande, ¿¿¿es necesario hablar con ese lenguaje horrible???", le dijo una usuaria. "Es necesario vivir trascendiendo las elecciones libres de los demás, y empezando a detectar cuanto y cuando ejercemos el juicio crítico y la calificación. Es el principio de la auténtica civilidad, la convivencia pacífica y la armonía. Besos", le respondió ella. "Aprendé a escribir, tilinga", le puso otro. "Aprendé a respetar, intolerante", le devolvió ella.

"Sí, pero el todes no, Ines. ¿Vis también?", le escribió otra seguidora. "ME llamo InÉs EstÉvEz. ME rE cabE la E", contestó la artista con humor. "¿Por qué hablar así?", le cuestionó otro twittero. "¿Por qué no? Dame una razón válida", le preguntó ella.

Otro seguidor le dijo: "Inés, qué es un pelotude. Animate a hablar así en televisión o en teatro y seguro te hacés millonaria". Y ella le respondió: "Pelotude es por ejemplo cualquier persone que no tiene sensibilidad social, inteligencia emocional ni flexibilidad para adaptarse a las modificaciones ni las elecciones de otres, - elecciones que por cierto no le afectan directamente- y las combate cuestionando y agrediendo".

Sí, Inés Estévez salió al cruce de las críticas.

