El Indio Solari anunció su retiro de los escenarios: “No tengo ganas de seguir, cumplí mi tiempo”

El Indio Solari confirmó que no volverá a presentarse en vivo en un escenario. El músico, líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, dio una entrevista a un medio español y destacó que no se encuentra en su mejor versión.

Vicente Mariskal Romero, el periodista español, le recordó a Solari que el año pasado había dejado la “puerta abierta” a estar presente en un show de su banda.

Sin embargo, el Indio fue contundente sobre su actual situación: “En este momento la puerta está entreabierta porque mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar, porque no quiero transformar esto en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión".

"No tengo más ganas, no quiero ser un artista que está peleando en el escenario. Ya cumplí mi tiempo”, agregó el ex líder de Los Redonditos de Ricota.

Luego, continuó hablando de sí mismo en tercera persona: “El Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. De vez en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama".

"A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas cuando saco un álbum, para que la cante la gente. Eso sí me costaría tener que dejarlo”, cerró.