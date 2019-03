La actriz salió al cruce de la información contada por Ángel de Brito . Y no se guardó nada. ¡Enterate!

Jimena Barón salió al cruce indignada de la versión de que le habría prohibido a Mauro Caiazza estar en el Súper Bailando 2019. “Oh Dios… ¿que yo no ‘dejo’ que mi novio que? ¿¿¿Que no lo ‘dejo’ bailar??? ¿Cuándo dejarán de hablar tanta cacona?”, comenzó la actriz, en su cuenta oficial de Twitter.

“¡Es mi novio, no es mi caniche toy, no digan pelotudeces! Él sabrá qué laburos hacer y tendrá sus motivos personales. Somos una pareja libre y muy feliz. Graciela”, agregó visiblemente molesta por la información contada por Ángel de Brito.

Minutos más tarde, Caiazza también recurrió a la red social para dar su versión. “Decidí no hacerlo porque tengo otras prioridades en este momento”, afirmó el bailarín. “Lo único que mi novia ‘no me deja’ hacer es agarrar comida de su plato cuando salimos a cenar”, completó con humor el partenaire de la cantante en Bailando 2018.

Divertida, Barón retwitteó el mensaje de su novio y agregó un ‘reclamito’ marital. “De todos modos podríamos aprovechar esta situación para regularizar tus salidas a la milonga. Que yo te de libertad y me quede babeando la almohada no te da derecho a ir a lustrar el ganso hasta cualquier hora, ¿no te parece? Te vas al joraca. La comida no se negocia jamás”, publicó la actriz.