La indignación de Mauro Viale, tras el desplante en vivo de Juan Román Riquelme: "Qué tipo desagradable"

El miércoles, Juan Román Riquelme estuvo en Intrusos para hablar de su candidatura como vicepresidente segundo en Boca. Al finalizar la nota, Mauro Viale se acercó con una cámara en vivo al estudio para entrevistar al exfutbolista en su ciclo de A24. Sin embargo, el resultado no fue el esperado...

"Permiso, abran paso... Perdón, eh... ¿me dejás un minuto en vivo? Román, estamos en vivo para A24, Mauro Viale...", se presentó el periodista. "¿Cómo andá, bien?", le respondió Román e inmediatamente agregó: "Me tengo que ir, me tengo que ir…".

Román se abrazó con Rial y se retiró rápidamente del estudio sin dar más declaraciones. Indignado, Mauro se quedó parado en el medio del lugar masticando bronca. “Eh, pero... Está bien... ¡qué desagradable, che!", se quejó Viale. "¿No puede decir nada? Lo he relatado... no, no lo he relatado. Lo perdí, qué tipo tan desagradable, pero se fue... qué maleducado", completó.