La indignación de Evelyn von Brocke por un gesto de Benjamín Vicuña con la China Suárez: "Si no aparece a buscarme al aeropuerto, me separo"

El arribo a Ezeiza de la China Suárez (29) en la madrugada del domingo junto a sus hijos Magnolia y Amancio, proveniente de Estados Unidos, sirvió para que la actriz desmienta los rumores de crisis con Benjamín Vicuña (42). “No estoy separada”, afirmó la China ante la pregunta de Intrusos.

Sin embargo, hubo un detalle que no le pasó desapercibido a Evelyn von Brocke, y fue nada menos que la ausencia de Vicuña, quien pasó más de un mes en Chile filmando una serie, para recibir a su familia en el aeropuerto internacional. “Es un mes y medio que no estuvieron juntos. Se cruzaron cuando él estaba viajando. Ahora, perdón… Si yo estoy en la situación de que no me veo con mi pareja hace un mes y medio, y llego a Buenos Aires, por fin nos vamos a encontrar, y no aparece mi pareja, ¡en ese momento yo me separo!”.

Luego, la panelista enfatizó: “O sea, no le hablo más. El bebé estaba ahí…”. Por eso, Rodrigo Lussich bromeó con Benjamín: “Querido, si no estás en crisis, vas a tener una”.

La reflexión de Evelyn von Brocke se dio en medio de las especulaciones sobre la supuesta crisis de pareja de la China Suárez y Benjamín Vicuña, que por más contradictorio que suene, entre otras cosas se habría dado por las dificultades en armonía tanto en la convivencia por la pandemia como por el tiempo en que estuvieron distanciados por responsabilidades laborales o vacaciones.