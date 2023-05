El incómodo momento de Silvina Escudero en el debut de Pasaplatos Famosos: "No me gusta; esto es un montón"

El 22 de mayo, Paula Chaves salió a la cancha con Pasaplatos Famosos, programa de eltrece que tiene dentro de sus figuras a Silvina Escudero.

Dispuesta a aprender y a divertirse en la cocina, la bailarina comenzó el ciclo asumiendo que no la estaba pasando bien porque tuvo que manipular carne, siendo vegetariana, y le dio mucha impresión.

"No me gusta tocar la carne. Yo soy vegetariana. Esto para mí es un montón", dijo Escudero mientras cortaba un chorizo, utilizando un guante, no solo para no estar en contacto directo con el producto sino porque estaba manipulando una cuchilla.

Consecuente con su filosofía de vida, proteccionista de los animales, Silvina contó que en su hogar intenta no cocinar carne: "A mi marido le he cocinado una milanesa, con un montón de amor. En seis años, una vez. En mi casa yo no cocino, cocina mi marido".

TODOS LOS INTEGRANTES DE PASAPLATOS FAMOSOS

"¡Bienvenidos a Pasaplatos Famosos!", dijo Paula Chaves en el inicio del ciclo. Y continuó: "Es increíble este show de cocina donde vamos a descubrir quién es el mejor cocinero de la televisión argentina".

Acto seguido la conductora presentó a las figuras del programa: Aníbal Pachano, Geraldine "Gege" Neumann, Silvina Escudero, Sebastián Cobelli, Fernanda Vives, Ximena Capristo, Gabriel Oliveri, Gladys "La Bomba" Tucumana, Jorge "Carna" Crivelli, Evelyn Von Brocke, Sofía Macaggi, Maximiliano "Chanchi" Estévez, Yanina Screpante, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y César Juricich.