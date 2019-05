El incómodo momento del Pollo Álvarez cuando le preguntaron por los viejos rumores de romance con Flor Torrente y Silvina Escudero

A poco de debutar como conductor de Nosotros a la mañana, Joaquín "el Pollo" Álvarez vivió unos de los momentos más incómodos al aire. Indagado por los viejos rumores de romance con Flor Torrente y Silvina Escudero -ambas participantes del Súper Bailando- el presentador no ocultó su sorpresa.

"Ayer bailó Flor Torrente y la rompió toda, con un gran bailarín, pero vamos a verla a Silvina Escudero", comenzó diciendo el Pollo. Sin embargo, Nicole Neumann lo interrumpió: "Vos saliste con ella, ¿no? Me acordé, de golpe, perdón. Es público...".

"De los rumores (de romance con Flor Torrente y Silvina Escudero), no me hago cargo. Le mando un beso a mi mujer, el 2 de noviembre nos casamos. Si hubiera sido mi novia formalmente alguna, obviamente lo diría". G-plus

"¿De quién estás hablando? ¿De quién estamos hablando?", devolvió Álvarez la pelota, visiblemente nervioso por la pregunta. "De Flor Torrente. ¿O estoy equivocada? Yo soy muy despistada", expresó la panelista.

Rápido de reflejos, Joaquín se desentendió el tema: "Es un rumor. Fue un rumor. Pero ahora vamos a hablar de Silvina Escudero", continuó, previo a que otra colega también quisiera saber sobre su vínculo con la bailarina.

"Ese , otro rumor. Yo, de los rumores, no me hago cargo. Le mando un beso a mi mujer, el 2 de noviembre nos casamos. Yo no tengo problemas con mi pasado, pero no puedo hablar de alguien que no está. Si hubiera sido mi novia formalmente alguna, obviamente lo diría. Pero no, es un rumor", cerró el futuro esposo de Tefi Russo.

¡Qué momento!