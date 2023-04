La incomodidad de Belinda cuando le preguntaron por la futura paternidad de su ex Christian Nodal con Cazzu: "No voy a responder más"

En febrero de 2022, Belinda confirmó su separación del cantante Christian Nodal, actualmente en pareja con Cazzu, cantante de trap argentina que anunció su embarazo en el mega show que dio el 15 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires.

A más de un año de la ruptura, la cantante mexicana fue consultada en el programa Sale el sol por la futura paternidad de su ex y respondió con amabilidad, pero con la clara intención de dar vuelta la página.

"Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Un bebé es una bendición, es una alegría", dijo Belinda.

"Aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar por temas pasados. Es muy molesto porque cada quien tiene su vida". G-plus

Seria, la cantante continuó: "Ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor".

Y le hizo un especial pedido a la prensa: "Les pido por favor, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad, es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie".

EL MENSAJE DE LA JOAQUI A CAZZU TRAS EL SORPRESIVO ANUNCIO DE SU EMBARAZO

Además de colegas, La Joaqui y Cazzu son amigas desde hace muchos años. Y la genuina emoción que sintió la cantante de cumbia RKT luego de que la Jefa del trap anunciara su embarazo fue tan solo una muestra pública del cariño que se tienen.

"Una trap mami en su primer Arena. Gracias a ustedes, a mi familia eterna y a mis fans", escribió Cazzu en Instagram junto a un resumen fotográfico del show que brindó en el Movistar Arena. En una de las imágenes, la cantante está con La Joaqui, su única y especial invitada en el recital del sábado pasado.

Al ver el posteo de su colega, La Joaqui le dedicó un tierno mensaje: "Te amo hasta la luna ida y vuelta en tortuga".