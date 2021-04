La incómoda y tensa entrevista de Barby Silenzi con El Polaco: "Estoy muy enojada, a él le gusta el circo"

La semana comenzó con la confirmación del fin de la pareja de Barby Silenzi y El Polaco, tras varias reconciliaciones fallidas y una firme apuesta a la familia ya que el cantante y la bailarina son papás de Abril.

Lejos en el plano afectivo, la expareja coincidió en la foto promocional de La Academia, formato en el que participarán juntos, y protagonizó una tensa nota, de la mano de Maite Peñoñori, quien fue duramente cuestionada por el cantante en pleno ida y vuelta.

La incómoda nota de Maite a Barby Silenzi y El Polaco para LAM:

Maite: -Chicos, se están yendo juntos…

Barby: -Juntos, pero separados, como dijo el señor.

Maite: -¿Estás enojada, Barby?

Barby: -Sí, estoy muy enojada. Sacate los lentes que no se te ve nada. Es de noche, mi amor.

Polaco: -No, ayer estuve soldando. Es por eso.

Maite: -Pola, confirmaste la separación, y Barby no. No quedó claro…

Polaco: -Sí, estamos separados para siempre.

Barby: -Sí. Lo quería cuidar un poco, pero a él le gusta todo este circo.

Maite: -Es al revés. Vos Pola siempre decís que no querés hablar...

Barby: -Claro, pero a mí me mintió. ¿Viste? No es que yo quería decir que seguíamos juntos.

Maite: -¿Esto no va a ser de nuevo una reconciliación?

Polaco: -Sabés que la amo con toda mi alma. Es el amor de mi vida. ¡Qué linda que estás, amor! Te amo.

Barby: -¡Sos un ridículo!

Polaco: -Está agrandada, listo.

Polaco: -Maite, vos te casaste, ¿cómo estás?

Maite: -Sí, me casé. Estoy muy bien. Me ama.

Barby: -No la humilla, la respeta, seguramente...

Polaco: -Sinceramente, ella es el amor de mi vida, pero nos separamos porque, yo qué sé...

Barby: -Explicá por qué nos separamos. ¡Contá!

Polaco: -Cuando no va, no va... Esta vez no hice nada yo.