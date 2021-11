Incómoda respuesta de Paula Chaves cuando le dieron a elegir entre Zaira Nara y China Suárez: "Es la madrina de mi hija"

Invitada a Cortá por Lozano, Paula Chaves no estuvo ajena al escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez. Y al ser indagada por la actriz y Zaira (la hermana de la empresaria), la conductora de Bake Off acompañó su respuesta con un incómodo gesto.

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. O sea, me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar, ni hablar, ni nada", comenzó diciendo Paula, optando por no ahondar en esta polémica del que se hicieron eco todos los medios.

Fue entonces que Vero Lozano remarcó que su vínculo con la modelo es mucho más cercano que el de la expareja de Benjamín Vicuña, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio: “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”.

“Y con la China, buena onda pero no es que eras tan amigas, era otra relación”, insistió la conductora. A lo que la esposa de Pedro Alfonso atinó a deslizar un “claro” apretándose los labios y sin querer dar más detalles.