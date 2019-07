La incómoda reacción de Charlotte Caniggia cuando le preguntaron si sus papás están separados

Desde hace un tiempo, los rumores de separación entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia suenan con fuerza, y hasta se especuló con que el exfutbolista ya estaría viviendo otra historia de amor en Brasil.

Indagada por esto, Charlotte Caniggia respondió todas las preguntas de Ángel de Brito en el Súper Bailando, y se mostró algo incómoda con la situación.

Así fue el ida y vuelta entre el jurado y la participante en vivo:

Ángel: -¿Cómo está el tema de tus padres?

Charlotte: -Escuché un montón de cosas. Yo hablo con mis papás todos los días y no están separados. Ellos están juntos.

Ángel de Brito: "¿Cómo está el tema de tus padres?". G-plus

A: -¿Tu papá sigue en Brasil?

C: -Sí, está ahí ahora.

A: -¿Solito?

C: -Y… no sé. No sé.

Charlotte Caniggia: "Escuché un montón de cosas. Yo hablo con mis papás todos los días y no están separados. Ellos están juntos". G-plus

A: -Porque viste que en cualquier momento aparece esta chica que tiene muchas ganas de aparecer. Es una chica que supuestamente viajó con el Pájaro a Brasil y Mariana está un poco enojada con esa situación.

C: -Sí, algo escuché.

A: -¿Es una chica que vos conocés?

C: -No, yo no la conozco. O sea, sé todos los rumores porque yo, como cholula, veo todo lo que pasa. Pero no quiero hablar de eso.

¿Qué pasa entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia?