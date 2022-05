Incómoda reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por Rusherking, el nuevo novio de China Suárez

Recién llegado a Buenos Aires, tras un viaje de trabajos y de placer junto a Eli Sulichin, Benjamín Vicuña asistió a un evento musical y reaccionó con incomodidad cuando le preguntaron por Rusherking, el nuevo novio de China Suárez.

En tensa relación con la madre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio, el actor chileno optó por el silencio cuando el notero de LAM le preguntó cómo se lleva con la China, luego de que ella le diera un palito en Twitter por sus frecuentes viajes.

"Eso me lo guardo. No hablo más. No hablo de ella. Es una mujer adulta", dijo Vicuña, sin ánimos de hablar de su ex.

"Es malo. Es malo, malo, malo", dijo Vicuña, mirando al camarógrafo de LAM, luego de que el notero le preguntara por Rusherking, el novio de China Suárez. G-plus

LA INCÓMODA REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA

Notero de LAM: -¿A Rusherking lo conocés?

Benjamín Vicuña: -¿A quién?

Notero: -A Rusherking.

Benjamín: -No.

Notero: -Te lo pregunto bien, porque cuando uno se separa, se pueden presentar a las parejas... Te reís, Benja…

Benjamín: -No, está bien. (Mirando al camarógrafo) ¡Es malo! Es malo, malo, malo.