La incómoda pregunta íntima de Andrea Taboada a Nati Jota sobre su noviazgo con Bruno Siri: "¿Eras virgen?"

Enamorada de Bruno Siri, un jugador de rugby de Chaco, Nati Jota (24) visitó Los Ángeles de la Mañana y dio detalles del inicio de su romance. Lo que no imaginó es que sería blanco de un incómodo comentario de Andrea Taboada.

"A Bruno lo conocí en Cancún, hace un año. Él es de Chaco, pero estábamos de vacaciones. Los seis días que lo conocí flasheé amor y estábamos todo el día chapando... Es mi primer novio", dijo la periodista de ESPN Redes, con una enorme sonrisa.

"Nati, ¿qué edad tenés? ¿Es tu primer novio? ¿Eras virgen?", la indagó, sin filtro, Taboada. G-plus

Atenta a sus palabras y mientras pasaban las fotos del deportista en pantalla, la panelista le preguntó: "¿Vos qué edad tenés?". "24", le contestó Nati, dándole el pie a Andrea para que le haga nuevas e íntimas preguntas.

Andrea: -¿Y es tu primer novio?

Nati: -Llegué con delay (retraso) al noviazgo.

Andrea: -¿Antes tuviste alguna otra cosa?

"NO TUVE NOVIOS, PERO SÍ SALÍ CON CHICOS. NADA SERIO. ME ENAMORABA DE IMPOSIBLES... NO SÉ, NO ME PASABA, NO LO SENTÍA. PERO SIEMPRE QUISE ESTAR DE NOVIA", le respondió. G-plus

Nati: -Chapé un montón en mi vida, pero no había tenido novio.

Andrea: -Ah, ¿eras virgen?

Ángel: -Andrea, ¿¡vos estás mal de la cabeza!? A Andrea le gustó tu novio. Ese es el problema.

Nati: -Es hermoso... No tuve novios, pero sí salí con chicos. Nada serio. Me enamoraba de imposibles y lo que sucedía era 'este es un gil'. No sé, no me pasaba, no lo sentía. Pero siempre quise estar de novia ¡y ahora tengo una intensidad!