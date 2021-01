Impactante choque múltiple de El Dipy en el Top Race: "Ese toque generó el accidente"

La pasión oculta de El Dipy, que nadie tiene que ver con su carrera musical, es el automovilismo. En la mañana del domingo el cantante participó en una carrera en el autódromo de Paraná en la categoría Top Race Junior y sufrió un accidente que, por fortuna, terminó con ninguna persona herida.

En la largada el auto del cantante de Par-Tusa en la primera curva tocó la parte trasera del auto del corredor Axel Tomada, desencadenando un impresionante choque con los que manejaban los pilotos Carlos Guttlein, Héctor Mercado y Alexis May. Uno de los pilotos fue hospitalizado por precaución, mientras que el cantante fue excluido de la carrera por considerarlo responsable del choque, sin embargo él lo niega.

“Estoy perfecto. El accidente se provoca porque se cierra el muchacho y choca conmigo y sale. No es mi auto el que vuelca. A mí no me pasó nada. Los demás que venían atrás lo llevaron puesto”, aseguró El Dipy a Teleshow. “No me asusté, no me enteré del accidente. No tengo nada, el auto está sano y no me pasó nada, lo que pasa es que ese toque generó el accidente”, aseveró.

Impresionante: mirá el accidente de El Dipy en el Top Race.